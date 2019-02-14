اليماني: لابد من مواجهة النظام الإيراني وكبح سياسته التخريبية

أكد خالد اليماني وزير الخارجية اليمني، اليوم الخميس، أهمية أن يكون للمجتمع الدولي موقف صارم لمواجهة النظام الإيراني، وكبح سياسته "التخريبية في المنطقة والعالم".

ونقلت وكالة أنباء اليمن الرسمية (سبأ) عن اليماني، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في العاصمة البولندية وارسو على هامش مؤتمر الشرق الأوسط، قوله إن "إيران تمثل خطراً على الأمن والسلم، من خلال سياستها التوسعية في المنطقة بشكل عام، وفي اليمن بشكل خاص، من خلال دعمها لميليشيات الحوثي الانقلابية وخلق الفوضى والتحرش بدول الجوار، وتهديد ممرات الملاحة الدولية جنوبي البحر الأحمر ومضيق باب المندب".

كما أكد اليماني أهمية الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة "للدفع قدماً بعملية السلام في اليمن، وضمان تنفيذ مخرجات الجولة الأخيرة من مباحثات السلام التي قادتها الأمم المتحدة في ستوكهولم".

وشدد على أهمية أن تمارس الولايات المتحدة والمجتمع الدولي المزيد من الضغوطات "على الحوثيين ومن خلفهم إيران للانصياع لإرادة اليمنيين وللقرارات الدولية، والبدء بتنفيذ مخرجات ستوكهولم كخطوة نحو التوصل إلى سلام مستدام مبني على مرجعيات الحل السياسي الثلاث".

بدوره، جدد وزير الخارجية الأميركي التأكيد على موقف بلاده الثابت في دعم الشرعية في اليمن وجهود المبعوث الأممي للتوصل لحل مستدام للأزمة.

وقال إن بلاده "لا تدخر جهداً في دعم مساعي عودة السلام والاستقرار إلى اليمن وإنهاء المعاناة الإنسانية".

وعقد اليوم في العاصمة البولندية وارسو، مؤتمر السلام والأمن في الشرق الأوسط، بحضور وزراء خارجية ومسؤولي عدد من الدول العربية والعالم.