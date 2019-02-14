فنزويلا: حصلنا على مساعدات إنسانية من روسيا وكوبا والصين

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أعلن وزير الصحة الفنزويلي كارلوس أومبرتو ألفارادو جونزاليز عن حصول فنزويلا على مساعدات إنسانية من مختلف الدول، بينها روسيا وكوبا والصين، بقيمة أكثر من 28 مليون يورو.
وكتب ألفارادو عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الخميس:"على الرغم من الحصار، تستجيب الحكومة الفنزويلية للاحتياجات الصحية للسكان من خلال الاتفاقات مع كوبا والصين وروسيا وفلسطين وتركيا، وبالتعاون مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة
وأضاف: "في العام الجاري حصلنا على 99 حاوية من المواد الطبية حتى الآن، بقيمة أكثر من 28 مليون يورو".
وأشار إلى أنه في العام الماضي حصلت فنزويلا على 918 حاوية مساعدات بقيمة أكثر من 254 مليون يورو.
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