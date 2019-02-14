خسائر فادحة لمليشيا الحوثي في هجوم للجيش اليمني بصعدة

الجيش اليمني - ارشيفية

وكالات

تواصل قوات الجيش الوطني اليمني تقدمها الميداني ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في محافظة صعدة، شمال البلاد.

وتمكن الجيش اليوم الخميس من التوغل الى قلب تمركز الميليشيا الحوثية في بني معين بجبهة رازح بعملية

هجومية نوعية، وكبدها خسائر فادحة في العتاد والارواح.

وقال قائد لواء الواجب الأول العميد حمود الخُرام في تصريح لموقع "سبتمبر نت" التابع للجيش اليمني إن "الميليشيا تستميت للحيلولة

دون دخول الجيش الوطني مديرية رازح، لموقعها الاستراتيجي والتي ستساعد في التوجه نحو مديرية حيدان والوصول إلى معقل زعيم الحركة الحوثية في منطقه جبال مران بعد تحرير رازح".

وأشاد الخرام بالدور الكبير الذي تبذله قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، عبر تغطية المعارك ودعم الجيش مادياً، ومعنوياً، ولوجستياً.