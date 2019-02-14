كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: خسائر فادحة للحوثيين في هجوم للجيش بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال قائد لواء الواجب الأول العميد حمود الخُرام في تصريح لموقع "سبتمبر نت" التابع للجيش اليمني إن "الميليشيا تستميت للحيلولة دون دخول الجيش الوطني مديرية رازح، لموقعها الاستراتيجي والتي ستساعد في التوجه نحو مديرية حيدان والوصول إلى معقل زعيم الحركة الحوثية في منطقه جبال مران بعد تحرير رازح".
وأشاد الخرام بالدور الكبير الذي تبذله قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، عبر تغطية المعارك ودعم الجيش مادياً، ومعنوياً، ولوجستياً.
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