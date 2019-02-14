ماي تخسر تصويتا حول استراتيجية التفاوض على بريكست

تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الخميس، لهزيمة في مجلس العموم الذي رفض استراتيجيتها التفاوضية على بريكست، ما يضعف موقفها أمام بروكسل في ظل سعيها إلى إعادة التفاوض على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ورفض 303 نواب التعديل الذي طرحته الحكومة لدعم جهودها لتغيير البند الأكثر إثارة للجدل في الاتفاق، والمتصل بالحدود الإيرلندية، في حين أيده 258.