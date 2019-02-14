كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تدين الهجوم الإرهابي ضد قوات الأمن الهندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت دولة الإمارات التفجير الإرهابي الذي استهدف، اليوم الخميس، حافلتين في جنوب إقليم كشمير، وأدى إلى سقوط عشرات الضحايا في صفوف عناصر الشرطة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، أن دولة الإمارات تدين بشدة هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يتنافى مع كل القيم والمبادئ الإنسانية، وتؤكد وقوفها إلى جانب جمهورية الهند الصديقة في الإجراءات التي تتخذها ضد التطرف، والعنف، والإرهاب.

وشددت على موقف الإمارات الثابت الرافض للإرهاب بأشكاله وصوره كافة وأياً كان مصدره ومنطلقاته، داعيةً إلى تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة التطرف، والإرهاب واجتثاثه من جذوره.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازي دولة الإمارات، وصادق مواساتها لأسر الضحايا ولحكومة وشعب الهند الصديق، متمنيةً الشفاء العاجل للجرحى في هذا العمل الإرهابي الآثم.