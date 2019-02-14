كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: سنحرم سليماني من المال الذي ينشربه الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح في مقابلة مع قناة الحرة في وزارة الخارجية الأمريكية إن "حزب الله الذي تدعمه إيران أصبح اليوم أقوى مما كان عليه قبل سنوات"، معرباً عن أسفه "لغياب لبنان عن مؤتمر وارسو" الذي شاركت فيه أكثر من 60 دولة بينها دول عربية.
وأكد بومبيو أن مؤتمر وارسو يشكل خطوة إيجابية لتنظيم الوضع في الشرق الأوسط.
وتطرق بومبيو للانسحاب الأمريكي المرتقب من سوريا، وأكد أنه يمثل "تغييراً في التكتيكات وليس في الاستراتيجية".
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