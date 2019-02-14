الاتحاد الأوروبي يحقق: هل تعمد راموس الحصول على إنذار؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تحقيقا انضباطيا قد يتسبب في إيقاف قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، عن مباراة ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، حال تأهل الفريق الإسباني، بعدما أقر بأنه تعمد الحصول على إنذار في الانتصار 2-1 على مستضيفه أياكس الهولندي، أمس الأربعاء.

وبعد تقدم ريال مدريد 2-1 في ذهاب دور الستة عشر (ثمن النهائي)، حصل راموس على بطاقة صفراء في الدقيقة 89، وهو الإنذار الثالث له في دوري الأبطال، ما يعني إيقافه عن مباراة العودة في العاصمة الإسبانية في الخامس من آذار/ مارس.

وإذا تأهل ريال مدريد إلى دور الثمانية (ربع النهائي)، فإن صفحة راموس ستكون بيضاء في المراحل الأخيرة من أرفع مسابقة للأندية في أوروبا، والتي يهيمن فريقه على لقبها منذ 2016.

لكن في مقابلة صحفية عقب المباراة، قال راموس إنه تعمد الحصول على بطاقة صفراء أمام أياكس، وهو ما يخالف قواعد الاتحاد الأوروبي، وقد يحصل بسببها على عقوبة إيقاف لمباراة إضافية.

وأبلغ راموس الصحفيين "بالنظر إلى النتيجة فإنني سأكذب إذا قلت إنني لم أكن متعمدا"، وتابع "كان شيئا سيطر على تفكيري. لا أقلل من شأن المنافس، لكن في كرة القدم تحتاج إلى اتخاذ قرارات صعبة وقررت القيام بذلك".

وقال الاتحاد الأوروبي، اليوم إنه فتح تحقيقا انضباطيا "يتعلق بتصريحات راموس"، وحاول الدولي الإسباني الذي كان يخوض مباراته 600 مع ريال مدريد، التراجع عن تصريحاته عبر تغريدتين على "تويتر"، عبر فيهما عن أسفه لغيابه عن مباراة الإياب.

وكتب راموس "في كل مباراة هناك دائما الكثير من التوتر ويتعين عليك أن تتخذ القرار في أجزاء من الثانية. أفضل شيء الليلة كانت النتيجة لكن الشيء السيئ أنني سأغيب عن مباراة الإياب بسبب لحظة واحدة في المباراة".

وتابع "أرغب في التوضيح. غيابي يؤلمني أكثر من أي شخص. لم أتعمد الحصول على إنذار... سأشجع فريقي من المدرجات مثل أي عاشق للنادي من أجل بلوغ دور الثمانية".

وعاقب الاتحاد الأوروبي للعبة، الموسم الماضي، داني كاربخال، زميل راموس والمدافع الأيمن للفريق العاصمة الإسبانية، لتعمده الحصول على إنذار في دور المجموعات أمام أبويل نيقوسيا.

واتهمت لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي، المدافع، "بتلقي الإنذار عن عمد"، وأوقفته في المباراة الأخيرة بدور المجموعات أمام بروسيا دورتموند، وكذلك عن مباراة ذهاب دور الستة عشر أمام باريس سان جيرمان.

كما وجه الاتحاد الأوروبي اتهاما لنادي أياكس بسبب إلقاء جمهوره لمقذوفات وإشعال ألعاب نارية ورفع "لافتة مسيئة"، كما اتهم ريال مدريد بإشعال ألعاب نارية.