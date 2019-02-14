الحريري في ذكرى اغتيال والده: 2019 ستكون سنة معرفة الحقيقة

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:17 مساءً, 14 فبراير 2019 م

المناطق - وكالات

أحيا “تيار المستقبل” الذكرى الـ 14 لرحيل رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري في احتفال سياسي وشعبي حاشد.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في كلمة ألقاها الخميس، إن جلسة الحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري ستعقد بعد شهر وإن عام 2019 سيكون عام العدالة ومعرفة الحقيقة.

وأضاف الحريري: “الحقيقة لا تكون إلا بما سيصدر عن المحكمة الدولية.. والحكم هو طريق العدالة وليس الانتقام”… “رحيل والدي وحّد اللبنانيين ولن أعطي فرصة لأحد لجعل الحلم أداة فتنة بين اللبنانيين.