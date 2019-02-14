انت الان تتابع مادورو عن لقاء ترامب ورئيس كولومبيا: عيد كراهية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
علَق الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الخميس، على لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكولومبي، إيفان دوكي، واصفا إياه بـ"عيد الكراهية". وقال مادورو: "لقد كان اللقاء عيدًا للكراهية ضد فنزويلا.. اليوم، مرة أخرى، هدد الرئيس الأمريكي بغزو فنزويلا، وأطلب من العالم التضامن معنا"، مشيرا إلى أن حملة "ارفعوا أيديكم عن فنزويلا" لجمع التوقيعات ضد التدخل الأمريكي في شؤون البلاد سوف تستمر، لجمع 10 ملايين توقيع بموجب هذه الرسالة، ودعا مرة أخرى الفنزويليين إلى التوقيع على الوثيقة من أجل مطالبة دونالد ترامب "برفع يديه عن فنزويلا ونسيان فنزويلا".
وأضاف الرئيس الفنزويلي: "ترامب صامت عن الكوكايين، متى سيتم تعليق إنتاج كوكايين الرئيس الكولومبي إيفان دوكي وتجارة المخدرات، من كولومبيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.. متى؟ بدلا من الحديث عن الفقر المتزايد، والحرب في كولومبيا والاغتيالات السياسية والدولة الفاشلة، يتحدثون عن فنزويلا". وأكد مادورو
وأضاف الرئيس الفنزويلي: "ترامب صامت عن الكوكايين، متى سيتم تعليق إنتاج كوكايين الرئيس الكولومبي إيفان دوكي وتجارة المخدرات، من كولومبيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.. متى؟ بدلا من الحديث عن الفقر المتزايد، والحرب في كولومبيا والاغتيالات السياسية والدولة الفاشلة، يتحدثون عن فنزويلا".
وأكد مادورو أن بلادة تملك دستور وحقوق معنوية، وتحترمها، رغم جميع الدعايات الخارجية.
هذا وأعلن الرئيسان الأمريكي، دونالد ترامب والكولومبي، إيفان دوكي، عزم بلديهما على العمل سويا لإنهاء الأزمة في فنزويلا.
جدير بالذكر أن الأزمة السياسية في فنزويلا تفاقمت بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان جوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.
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