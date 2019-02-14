انت الان تتابع البيت الأبيض: كبار المفاوضين التجاريين الاميركيين سيلتقون الرئيس الصيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين

يلتقي مفاوضون تجاريون أميركيين بارزون الرئيس الصيني شي جينبيغ في بكين هذا الأسبوع، بحسب مسؤول في البيت الأبيض الخميس، في وقت يسعى العملاقان الاقتصاديان لحل نزاع تجاري قبل انتهاء هدنة اتفاق عليها في الاول من اذار/مارس.

وقال المستشار التجاري للرئيس الأميركي دونالد ترامب لاري كودلو للصحافيين في واشنطن إنه تحدث للتو مع الوفد الذي يضم ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايز ووزير الخزانة ستيفن منوتشين.

وأكّد أنّ المسؤولين "سيلتقيان الرئيس شي. هذه علامة جيدة للغاية".

وتابع أن "الأجواء العامة جيدة"، لكنّه أوضح أنه "ليس هناك قرار" بشأن تمديد الهدنة الى ما بعد الاول من اذار/مارس بشأن رفع الرسوم الجمركية بين البلدين.

والاربعاء، ذكرت صحيفة "ساوث مورنينغ بوست" أنّ شي يعتزم لقاء مسؤولين أميركيين بارزين في بكين هذا الأسبوع، ما يعزز الآمال في التوصل إلى نجاح المباحثات.

ويسعى الجانبان للتوصل إلى اتفاق تجاري قبيل الأول من آذار/مارس التي حددها الرئيس الأميركي رغم إعلانه الثلاثاء إنه قد يمدد المهلة وفقا للتقدم المحرز في بكين.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الابيض "إذا اقتربنا من التوصل إلى اتفاق ... فإنني قد أمدد المهلة لفترة قصيرة".

كما أوضح أنّه قد يلتقي نظيره الصيني. وتتهم واشنطن بكين بالقيام بممارسات تجارية غير عادلة بينها سرقة الملكية الفكرية، كما انها تطالبها باصلاحات في النظام الاقتصادي الصيني.

وتثير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة والتي شهدت تبادل فرض رسوم كبيرة على بضائع بأكثر من 360 مليار دولار توترا في الأسواق منذ أشهر.