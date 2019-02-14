الان تتابع بالصور.. شوارع إسلام أباد ترحب بزيارة ولي العهد بلافتات وأعلام المملكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

رحب الشعب الباكستاني بزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى إسلام أباد المقررة يوم الأحد المقبل، باللافتات في الشوارع وأعلام المملكة، وأبدى مواطنون باكستانيون سعادتهم بهذه الزيارة.

بينما أطلق نشطاء في باكستان هاشتاغ pakistansmileagain# تصدر قائمة الأعلى تداولا، وحمل رسائل محبة إلى ولي العهد وشعب المملكة، وعبّر من خلاله المشاركون عن محبتهم للمملكة، فيما عرض مغردون آخرون صوراً للأمير محمد بن سلمان تزين شوارع البلاد، وأخرى للعلمين السعودي والباكستاني.

وشارك في الهاشتاغ نشطاء سعوديون بادلوا الشعب الباكستاني عبارات المحبة والأخوة والامتنان.