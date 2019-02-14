الان تتابع السودان يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية بحق أحزاب معارضة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختراق تطبيق Dubsmash وتسريب بيانات 162 مليون مستخدم مجلة أمريكية: أبل متورطة في انتهاك خصوصية مستخدمي أجهزتها رئيس تويتر يعترف بـ«فشل كبير» لشركات التكنولوجيا لمحة سريعة على قيم الإشعاع بالهواتف الذكية

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