الان تتابع وزير خارجية اليمن: موقفنا من القضية الفلسطينية ثابت وتواجدنا في وارسو لمحاربة ايران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق وزير خارجية اليمن خالد اليماني، على جلوسه جوار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مؤتمر وارسو للسلام والأمن في الشرق الأوسط.

وكتب على “تويتر” إن الأخطاء البروتوكولية هي مسؤولية الجهات المنظمة، كما هو الحال دائما في المؤتمرات الدولية.

وأضاف: “كان التواجد اليمني في وارسو، لمواجهة إيران، جزء من معركة استعادة الشرعية التي لا ينسحب منها إلا الجبناء. محاولات وضع صبغات مخالفة للواقع لغرض المزايدة السياسية لن يثنينا عن الدفاع عن اليمن”.

وتابع: “موقف اليمن والرئيس هادي من القضية الفلسطينية وشعبها وقيادته ثابت ولا يقبل المزايدة عليه وقد تجلى في توجيهات فخامته عندما قدت التحرك العربي في الأمم المتحدة لمواجهة المساس بالقدس”.

وأكد أن المشاركة في وارسو لم تكن لمناقشة فلسطين بل لحشد المجتمع الدولي لمواجهة التوسعية الإيرانية في اليمن