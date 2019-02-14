الإمارات تُدين التفجير الإرهابي الذي إستهدف قوات الأمن الهندية جنوب "كشمير"

أدانت دولة الإمارات التفجير الإرهابي الذي استهدف، اليوم، حافلتين في جنوب اقليم كشمير وأدى الى سقوط العشرات من الضحايا في صفوف عناصر الشرطة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الامارات تدين بشدة هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يتنافى مع كل القيم والمبادئ الإنسانية.. وتؤكد وقوفها الى جانب جمهورية الهند الصديقة في الإجراءات التي تتخذها ضد التطرف والعنف والإرهاب.

وشددت على موقف الإمارات الثابت الرافض للإرهاب بأشكاله وصوره كافة وأيا كان مصدره ومنطلقاته.. داعية إلى تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة التطرف و الإرهاب واجتثاثه من جذوره.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازي دولة الإمارات وصادق مواساتها لأسر الضحايا ولحكومة وشعب الهند الصديق متمنية الشفاء العاجل للجرحى في هذا العمل الإرهابي الآثم.

هذا وارتفع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف قافلة عسكرية على طريق سريع في الجزء الهندي من كشمير، إلى 42 قتيلا، بحسب صحيفة "الهند اليوم".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن مسلحين فجروا سيارة تقل 350 كيلوغرام من المتفجرات، بالقرب من قافلة عسكرية، الأمر الذي أدى إلى مقتل وجرح عشرات الجنود.

وأفادت المصادر أن القافلة كانت تحمل ما يقارب 2.5 ألف عنصر أمني من مدينة جامو، وأن التفجير وقع بالقرب من حافلة تقل 42 جنديا.

من جهته، أدان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الهجوم وقال: "أدين بشدة هذا الهجوم الجبان.. لن تذهب هذه التضحيات أدراج الريح.. الهند كلها تقف إلى جانب أسر الضحايا.. وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وتبنى "جيش محمد"، وهو فصيل مسلح ينشط في تلك المنطقة، المسؤولية عن التفجير.

وأشار مسؤول في الشرطة الهندية، إلى أن "الانفجار وقع صباح الخميس في بامبور على مشارف مدينة سريناجار الرئيسية في المنطقة واستهدف قافلة عسكرية".

وأكد أن العديد من السيارات تضررت جراء الانفجار، ملقيا مسؤولية الهجوم على المتمردين الذين يقاتلون الحكومة الهندية في كشمير.