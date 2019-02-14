انفجارين بمحافظة البلقاء الأردنية يؤديا بحياة 3 أشخاص بينهم شرطيان

استشهد 3 أشخاص من بينهم شرطيان، وأصيب 8 آخرون اليوم الخميس، جراء انفجارين بمحافظة البلقاء الأردنية.

وقالت وزير الدّولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - إن الأجهزة الأمنية أُبلغت بوقوع انفجار في منطقة خلاء في وادي الأزرق بمحافظة البلقاء، وتوجهت على الفور إلى موقع الحادث الأجهزة المختصة، حيث تبين استشهاد مواطن أثناء عمله في المنطقة.

وتابعت: "أنه خلال تعامل القوة الأمنية المختصة مع موقع الانفجار، وقع انفجار آخر، نتج عنه استشهاد ملازم أول من مرتبات الأمن العام، ورقيب أول من مرتبات جهاز المخابرات العامّة، بالإضافة إلى إصابة 8 آخرين من مرتبات الأجهزة الأمنية"، مشيرة إلى أن التحقيق جار من الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث.