شكرا لقرائتكم خبر عن ماي تخسر تصويتا في مجلس العموم حول إستراتيجية التفاوض بشأن بريكست والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن)تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم (الخميس) لهزيمة في مجلس العموم الذي رفض إستراتيجيتها التفاوضية في شأن بريكست، ما يضعف موقفها حيال بروكسل في ظل سعيها إلى إعادة التفاوض حول اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ورفض 303 نواب التعديل الذي طرحته الحكومة والهادف إلى دعم جهودها لتغيير البند الأكثر إثارة للجدل في الاتفاق والمتصل بالحدود الأيرلندية، في حين أيده 258.
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