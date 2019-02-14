شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية المغرب: علاقاتنا مع السعودية والإمارات قوية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)
أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن سفيري المغرب في السعودية والإمارات قدما إلى المغرب لحضور اجتماعات وعادا إلى مقر عملهما في الرياض وأبوظبي.
وأوضح بوريطة خلال ندوة صحفية عقدها اليوم (الخميس) مع وزير الخارجية الإسباني في الرباط، أن استدعاء السفراء في المغرب يتم وفق تقاليد الدبلوماسية المغربية، حيث يتم استدعاؤهم لأسباب واضحة وعبر إخبار الدولة المضيفة.
وشدد رئيس الدبلوماسية المغربية، على أن العلاقات بين المغرب ومنطقة الخليج وتحديداً مع السعودية والإمارات هي علاقات قوية وتاريخية ولها جذور.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية المغرب: علاقاتنا مع السعودية والإمارات قوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.