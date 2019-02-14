شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: لا مؤشرات على انسحاب القوات الأمريكية من سورية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (موسكو)قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الخميس)، إن روسيا لم تشهد أي تغيرات كبيرة تشير إلى الانسحاب الأمريكي من سورية بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بذلك.
وقال بوتين إن ترامب يحاول الوفاء بوعوده الانتخابية من خلال سحب القوات، لكنه غير قادر دائما على الوفاء بتعهداته بسبب ما وصفه بوتين بالقضايا السياسية الداخلية.
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