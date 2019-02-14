شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحرر مواقع عسكرية جديدة في صعدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)حرر الجيش اليمني اليوم (الخميس)، مواقع عسكرية جديدة في جبهة عاكفة بمحافظة صعدة بعد معارك ضارية خاضها ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران.
وأوضح قائد لواء حرب العميد محمد الغنيمي، أن قواته سيطرت على «مربع شاجع» وعلى ما تبقى من «وادي الأشر» والسيطرة الكاملة على «حصن الحماد» في منطقة الرزامي بالمحافظة ذاتها.
وأكد أن المعارك أسفرت عن مصرع عدد من عناصر المليشيا الإرهابية بينهم القيادي «أركان مهدي الجبري»، المعروف بـ«أبي حمزة الجبري».
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