سلطات أوكرانيا أعلنت طرد أسقف أرثوذكسي تابع لبطريركية موسكو

أعلنت دوائر الهجرة وحرس الحدود في ​أوكرانيا​، "أنّها طردت الأسقف في ​الكنيسة الأرثوذكسية​ الأوكرانية التابعة لبطريركية ​موسكو​، يُدعى جدعون (58 عامًا)، ومنعته من دخول أراضيها لثلاثة أعوام، بعد اتهامه بممارسة أنشطة مناهضة لأوكرانيا".

وأوضحت في بيان، أنّ "الأساقف وهو روسي، يحمل أيضًا الجنسيتين الأوكرانية والأميركية، وقد سحبت منه جنسيّته الأوكرانية".

وأبدى الأسقف في شريط مصور نشره على "فيسبوك"، أسفه لهذه "الضغوط الدينية والسياسية"، مبيّنًا أنّ "كلّ ذلك سببه على الأرجح خطابي في ​الكونغرس الأميركي​".