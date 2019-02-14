المتحدثة باسم الحكومة الأردنية: قتلى تفجير البلقاء مواطن وضابط ورقيب مخابرات

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، في بيان، عن مقتل رجلي أمن في الأمن العام والمخابرات، إضافة إلى مواطن ثالث، في انفجار وقع في منطقة خلاء في وادي الأزرق محافظة البلقاء وسط البلاد".
ولفتت غنيمات إلى أن "الأجهزة الأمنيّة المختصّة توجّهت على الفور إلى موقع الحادث، حيث تبيّن وفاة المواطن عبد الستّار محمود عبد الله الشرفا، أثناء عمله في المنطقة".
وأردفت أنه "خلال تعامل القوّة الأمنيّة المختصّة مع موقع الانفجار، وقع انفجار آخر نجم عنه مقتل الملازم أول أحمد محمود فيّاض الجالودي، من الأمن العام، والرقيب أول مصعب نزيه سلامة الشبلي العتوم، من جهاز المخابرات العامّة، إضافة إلى إصابة 8 آخرين من الأجهزة الأمنيّة".
وأكّدت غنيمات أن "التحقيق جارٍ من قبل الأجهزة الأمنيّة لكشف ملابسات الحادث".
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