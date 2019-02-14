أوضح منسق الفريق السياسي لنجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، سيف الإسلام القذافي، محمد الغدي، أنّ "ما يريده من روسيا ومن غيرها هو مساعدة اللبيين في الخروج من أزمتهم واستقرار البلد وتوحيد مؤسساتها".
وشدّد على أنّ "روسيا وبحكم عضويتها في مجلس الأمن وحياديتها تجاه الكيانات في المشهد الليبي، بالإمكان الاعتماد عليها والمساهمة الفاعلة لها في حلّ المشكل الليبي وهذا ما لمسناه من خلال مواقفها المعلنة".
وبشأن القوى الّتي تساند سيف الإسلام القذافي داخل ليبيا، بيّن أنّهم "الليبيون من القبائل والكيانات السياسة وحراك شعبي كبير وخاصة من الشباب".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول سياسي بفريق سيف الإسلام القذافي: نريد من روسيا مساعدة اللبيين بالخروج من أزمتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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