رئيس حكومة المغرب: نرفض تدخل الاتحاد الإفريقي بقضية "الصحراء المغربية"

أكد رئيس ​الحكومة المغربية​ ​سعد الدين العثماني​ "رفض المغرب تدخل الاتحاد الإفريقي في قضية "الصحراء المغربية"، مشيراً إلى أن "حل قضية "الصحراء المغربية" من اختصاص ​الأمم المتحدة​، وإن الاتحاد الإفريقي لا يمكن أن يكون إلا مساندا للمسلسل الأممي".

ولفت إلى أن "قضية الصحراء المغربية معركة قانونية وسياسية، حسمت لصالح ما كان يدافع عنه المغرب دائما"، مشدداً على أن "حل النزاع المفتعل الذي طال أمده لا يمكن أن يتم إلا في إطار الأمم المتحدة وبالتحديد على مستوى ​مجلس الأمن​ وبقراراته وبإشراف الأمين العام".

وأشار إلى أن "قمة الاتحاد الإفريقي انتهت لأول مرة بعدم إشارة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد في تقريره إلى قضية الصحراء الغربية".