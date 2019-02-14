أعلن أمين ​مجلس الأمن القومي الروسي​، نيقولاي باتروسيف في حديث صحافي أن "قرار ​الولايات المتحدة​ بالانسحاب من معاهدة الحد من ​الصواريخ​ المتوسطة والقصيرة المدى قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الأمن الدولي وسباق تسلح جديد".

كانت هذه تفاصيل خبر باتروسيف: قرار أميركا بالانسحاب من معاهدة الحد من الصواريخ قد يؤدي إلى عواقب وخيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.