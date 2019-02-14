أنصار الله: جلوس اليماني إلى جانب نتانياهو بوارسو يظهر الإفلاس الأخلاقي

أكدت حركة "أنصار الله" "رفض مساعي التطبيع الاجرامية التي تقوم بها بعض الأنظمة مع العدو الصهيوني"، معبترةً أن "جلوس وزير خارجية ​اليمن​ ​خالد اليماني​ إلى جانب ر ئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ يظهر الإفلاس الأخلاقي والقيمي لدى ​حكومة​ المرتزقة ورعاتها".

ولفتت إلى أن "اصطفاف تحالف العدوان في مؤتمر وارسو مع رئيس وزراء العدو يمثل فضيحة مدوية للتحالف".