أنصار الله: جلوس اليماني إلى جانب نتانياهو بوارسو يظهر الإفلاس الأخلاقي

أكدت حركة "أنصار الله" "رفض مساعي التطبيع الاجرامية التي تقوم بها بعض الأنظمة مع العدو الصهيوني"، معبترةً أن "جلوس وزير خارجية اليمن خالد اليماني إلى جانب ر ئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يظهر الإفلاس الأخلاقي والقيمي لدى حكومة المرتزقة ورعاتها".
ولفتت إلى أن "اصطفاف تحالف العدوان في مؤتمر وارسو مع رئيس وزراء العدو يمثل فضيحة مدوية للتحالف".
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