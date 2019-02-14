وزيرة دفاع هولندا تعرب عن أملها في التوصل إلى اتفاق سلام في أفغانستان

أعربت وزيرة الدفاع الهولندية أنك بيلفيلد عن أملها في التوصل إلى اتفاق سلام شامل في ​أفغانستان​، مؤكدة أن على ​الحكومة الأفغانية​ إحراز تقدم ملموس في مجالات مختلفة مثل حقوق الإنسان و​المرأة​ والديمقراطية وسيادة القانون، ومشيرة إلى أن ​الناتو​ سيستمر في تدريب وتوجيه القوات ​العراق​ية "لمحاربة ​الإرهاب​".

وأوضح بيلفيلد، في بيان، أن "​هولندا​ مازالت مشاركة في مهمات الناتو في أفغانستان والعراق. وذلك بعد عقد اجتماعات على مستوى وزراء الدفاع في مقر حلف الناتو في ​بروكسل​ اليوم والأمس".

واعتبرت أن "السلام الدائم في أفغانستان يتطلب أكثر من صفقة سلام بين ​الولايات المتحدة​ و​طالبان​. مثل وقف ​إطلاق النار​، هي خطوة حاسمة. ولكن للوصول إلى أفغانستان آمنة ومستقرة يحب فعل المزيد مثل التقدم في مجال الديمقراطية، وحكم القانون، وحقوق المرأة وحقوق الإنسان".