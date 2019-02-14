السفير الروسي لدى الهند: ملتزمون بمواعيد تسليم "إس- 400" إلى نيودلهي

أعلن السفير الروسي لدى ​الهند​ نيكولاي كوداشيف، أنّ "جميع التزامات ​موسكو​ بتوريد منظومة ​الصواريخ​ المضادة للطائرات "إس- 400" إلى ​نيودلهي​، في إطار العقد بين الجانبين، سيتمّ الوفاء بها بالكامل، بما في ذلك المواعيد النهائية".

ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "صفقة اقتناء أنظمة الصواريخ هي عقد كبير جدًّا بقيمة تزيد على 5 مليارات دولار، وأنا متأكّد من أنّها ستساهم بشكل كبير في أمن الهند وستكون بمثابة دليل على الطبيعة الخاصة للعلاقات بين بلدينا"، منوّهًا إلى "أنّنا في موسكو مستعدّون للنظر بعناية فائقة في الطلب من أجل مواصلة التعاون في مجال حماية المجال الجوي الهندي، عند وصوله".