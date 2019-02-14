أفادت وسائل اعلام اسرائيلية بأن "رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أبلغنا أنه زار أكثر من دولة عربية ليس ل​إسرائيل​ علاقات معها لكنه لم يسمّها".

كانت هذه تفاصيل خبر اعلام اسرائيلي: نتانياهو زار أكثر من دولة عربية ليس لإسرائيل علاقات معها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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