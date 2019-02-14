رئيس الحكومة التونسية: يمكن ان تكون العلاقات مع السبسي معقدة أحياناً

أكد رئيس ​الحكومة التونسية​ ​يوسف الشاهد​ أن "الرئيس التونسي الباجي قائد السسبسي رجل دولة. أتعامل معه في اطار احترامً ​الدستور​. يمكن ان تكون العلاقات معقدة أحياناً، لكن على مستوى المؤسسات وليس على المستوى الشخصي".

وفي مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، أكد الشاهد، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى ​باريس​، نفى الشاهد أن يكون حليفاً مع حركة "النهضة" الإسلامية، مشيراً إلى "أنني لست من أوصل النهضة إلى السلطة. لقد ترأست حكومة وحدة وطنية قائمة على اتفاقات رعاها ​رئيس الجمهورية​. أنا أتولى ادارة شؤون البلاد".

ولفت الشاهد إلى أنه "في ما يتعلق بالانتخابات، طموحي الأول هو أن ننجح في تنظيمها كما فعلنا في ​الانتخابات البلدية​ في أيار 2018، تلك استحقاقات مهمة بالنسبة إلى ديمقراطية فتية".

وينص الدستور التونسي لعام 2014 على إجراء ​الانتخابات التشريعية​ قبل 60 يوماً على الأقل من نهاية ولاية البرلمان، أي بين أوائل تشرين الأول وأوائل كانون الأول 2019، وبين أواخر تشرين الأول وأواخر كانون الأول بالنسبة للانتخابات الرئاسية.