رئيس الحكومة التونسية: يمكن ان تكون العلاقات مع السبسي معقدة أحياناً

أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أن "الرئيس التونسي الباجي قائد السسبسي رجل دولة. أتعامل معه في اطار احترامً الدستور. يمكن ان تكون العلاقات معقدة أحياناً، لكن على مستوى المؤسسات وليس على المستوى الشخصي".
وفي مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، أكد الشاهد، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى باريس، نفى الشاهد أن يكون حليفاً مع حركة "النهضة" الإسلامية، مشيراً إلى "أنني لست من أوصل النهضة إلى السلطة. لقد ترأست حكومة وحدة وطنية قائمة على اتفاقات رعاها رئيس الجمهورية. أنا أتولى ادارة شؤون البلاد".
ولفت الشاهد إلى أنه "في ما يتعلق بالانتخابات، طموحي الأول هو أن ننجح في تنظيمها كما فعلنا في الانتخابات البلدية في أيار 2018، تلك استحقاقات مهمة بالنسبة إلى ديمقراطية فتية".
وينص الدستور التونسي لعام 2014 على إجراء الانتخابات التشريعية قبل 60 يوماً على الأقل من نهاية ولاية البرلمان، أي بين أوائل تشرين الأول وأوائل كانون الأول 2019، وبين أواخر تشرين الأول وأواخر كانون الأول بالنسبة للانتخابات الرئاسية.
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