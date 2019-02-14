الأمن الفيدرالي الروسي قبض على 3 أعضاء بتنظيم إرهابي في القرم

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي، "القبض على 3 أعضاء في منظمة "​حزب التحرير الإسلامي​" الإرهابية (المحظورة في ​روسيا​) في ​القرم​".

وبيّنت أنّ "خلال عمليات التفتيش، تمّ العثور على كتب ذات طابع متطرف، إضافة إلى تقنيات حاسوبية ووسائل اتصال، وتمّ القبض على المشتبه بهم".

وكانت قد أفادت الإدارة الإقليمية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، في وقت سابق بـ"أنّها وجّهت تحذيرًا لمواطن روسي من أصل فلسطيني قام منذ عام 2016 بالتواصل مع أحد موظفي جهاز استخبارات أجنبي، وزوّده بمعلومات عن الموقف السياسي والمجتمعي في ساراتوف، والجالية المسلمة في روسيا".

ولفتت إلى أنّ "المواطن فلسطيني الأصل أصبح مواطنًا روسيًّا في عام 2018 ويقيم بصفة دائمة في مدينة ساراتوف، وقام على مدار ثلاث سنوات بالتواصل مع جهاز استخبارات أجنبي".