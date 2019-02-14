أكدت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند "دعم السويد للاتفاق النووي"، مؤكدة ان "السويد ستواصل تعاونها مع ايران في كافة المجالات بما فيها الاقتصادية"، مشيرةً إلى "انها مطلعة على سجل العلاقات التجارية العريقة بين البلدين".
ولفتت إلى ان "ايران كانت دوما منذ الاف السنين مركزا فريدا للتجارة العالمية وانها تمتلك طاقات تجارية واقتصادية جمة ومن هنا فاننا مازلنا نعتبر ايران كشريك اقتصادي عريق لنا ولكن للاسف ان اللاعبين الاجانب اصبحوا يواجهون من جديد صعوبات في اقامة العلاقات التجارية مع ايران وذلك بسبب قيام اميركا بفرض الحظر مرة جديدة على ايران وهو مدعاة للاسف الشديد".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة خارجية السويد تؤكد مواصلة تعاون بلادها مع ايران بكافة المجالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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