توقيف 4 مسؤولين أتراك في إطار قضية المبنى المنهار باسطنبول

أفادت وكالة "دوغان" التركية بأن "​السلطات التركية​ أوقفت 4 أشخاص في إطار التحقيق في انهيار مبني سكني الأسبوع الماضي، والذي قتل فيه 21 شخصا في ​اسطنبول​"، موضحةً أن "السلطات أوقفت المسؤول عن المشروع السكني، والمسؤول التقني، ومحققة مكلفة بالتحقق من تطبيق معايير السلامة، ومهندسن مدنيا، "لتسببهم بوفاة آخرين نتيجة الإهمال".

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