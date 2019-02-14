الجيش اليمني يحرر مواقع عسكرية جديدة من قبضة الانقلابيين في صعدة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:02 مساءً, 14 فبراير 2019 م المناطق - واس حرر الجيش اليمني اليوم، مواقع عسكرية جديدة في جبهة عاكفه بمحافظة صعدة بعد معارك ضارية خاضها ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران.

وأوضح قائد لواء حرب العميد محمد الغنيمي وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن قواته سيطرت على “مربع شاجع” وعلى ما تبقى من “وادي الأشر” والسيطرة الكاملة على “حصن الحماد” في منطقة الرزامي بالمحافظة ذاتها.

وأكد أن المعارك أسفرت عن مصرع عدد من عناصر الميليشيا الإرهابية بينهم القيادي “أركان مهدي الجبري”، المعروف بـ”أبي حمزة الجبري”.

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