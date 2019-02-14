أكدت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، العثور على جثة الدبلوماسي أوليغ كريفوف داخل مبنى الوزارة في موسكو.
وذكرت وزارة الخارجية أنها ستنشر تقريرا عن وفاة الدبلوماسي في وقت لاحق، ولم تكشف الوزارة عن أي تفاصيل عن أسباب أو ملابسات وفاة الدبلوماسي.
وحسب التقارير الإعلامية الروسية، تم العثور على جثة الدبلوماسي البالغ 68 عاما من العمر بحمام في الطابق الـ 19 من مبنى الخارجية في ساحة سمولينسكايا بوسط موسكو.
ونقلت صحيفة "كومسمولسكايا برافدا" الروسية عن مصدر في الخارجية قوله إن "هناك أكثر من 4.5 ألف موظف في الخارجية الروسية، والدبلوماسيون يموتون مثل الناس الآخرين. ونرجو عدم الدخول في مزايدات بشأن هذا الحدث المحزن وطرح فرضيات مشبوهة بخصوصه".
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة دبلوماسي بمبنى الخارجية الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.