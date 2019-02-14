أمن اسطنبول يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل "خاشقجي"

كشفت مديرية أمن اسطنبول تفاصيل جديدة عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول في تشرين الاول الماضي.
ونقلت وكالة الأناضول مقتطفات من تقرير لمديرية الأمن، اليوم الخميس، جاء فيه أن "فريق اغتيال خاشقجي طلب بعد ارتكاب الجريمة من أحد المطاعم الشهيرة 32 وجبة لحم غير مطبوخ".
وذكر التقرير كذلك أن موظف مدخل القنصلية السعودية في اسطنبول لم يبلغ المسؤولين عن وجود شخص ينتظر خاشقجي خارج المبنى، على الرغم من أنه رأى خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز تنتظره خارج المبنى.
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