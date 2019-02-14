شكرا لقرائتكم وزير خارجية المغرب: العلاقات مع السعودية والإمارات قوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي، أن سفيري المغرب في السعودية والإمارات قدما إلى المغرب، لحضور "اجتماعات"، و"عادا إلى مقر عملهما" في الرياض وأبوظبي.

وأوضح بوريطة في ندوة صحفية عقدها، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الإسباني، في الرباط، أن "استدعاء السفراء" في المغرب، يتم وفق "تقاليد الدبلوماسية المغربية"، حيث يتم "استدعاؤهم لأسباب واضحة"، و"عبر إخبار الدولة المضيفة".

وبين رئيس الدبلوماسية المغربية، أن العلاقات بين المغرب ومنطقة الخليج، وتحديدا مع السعودية والإمارات، "قوية وتاريخية ولها جذور".

وشدد بوريطة أن "المنطقة" أي الخليج؛ "تشهد تحولات داخلية" أو بين الدول"، وهي "تحولات لها تأثير على العلاقات مع المحيط".

وأضاف بوريطة أن هذه "التحولات" تتطلب من جانب المغرب "اجتماعات للتكيف".