العلولا غادر لبنان بعد إجراء محادثات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين

غادر الموفد الملكي السعودي المستشار نزار العلولا، لبنان، بعد إجراء محادثات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، هم: رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس الحكومة سعد الحريري، رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط.
مع التذكير أنّ العلولا كان قد وصل إلى مطار بيروت الدولي مساء يوم الثلثاء.
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