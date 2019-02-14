الاحزاب العربية هنات الرئيس روحاني بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

هنأت الامانة العامة للمؤتمر العام للاحزاب العربية المرشد الاعلى للثورة الاسلامية في ايران الإمام السيد علي خامنئي ورئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الرئيس الشيخ حسن روحاني والشعب الايراني بالذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران بقيادة الامام الخميني.
ولفت الامين العام للمؤتمر العام للاحزاب العربية قاسم صالح في بيان الى "إننا في الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية إذ نحيي الانتصارات التي حققها محور المقاومة على الإرهاب المصطنع أميركياً وغربياً ومن بعض الأنظمة العربية الرجعية وعلى رأسها السعودية، بقيادة سماحتكم ووقوفكم إلى جانب قوى المقاومة في العراق ولبنان وفلسطين وسوريا"، فإننا ندين "كافة الإجراءات الأميركية والضغوطات التي تمارسها مع حلفائها في محاولة يائسة منهم لعزل الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن بقية شعوب المنطقة بدءاً من الترويج للفتن الطائفية والمذهبية وانتهاءً بصفقة القرن والانسحاب من الاتفاق النووي وتصعيد الحصار الاقتصادي".
و أكد أن "هذه المحاولات لن تزيد محور المقاومة إلا تمسكاً بمبادئ الثورة المجيدة بفضل القيادة الواعية لسماحتكم حتى تحقيق النصر النهائي على محور الشر".
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