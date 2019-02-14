المجلس العام الماروني دان إنتهاك حرمة الكنيسة في حرم مطار بيروت

دان ​المجلس العام الماروني​ إنتهاك حرمة الكنيسة المخصّصة للصلاة في حرم ​مطار بيروت الدولي​، وإعتبر هذا الأمر إستفزازاً لمشاعر المؤمنين. وفي تصريح له سأل رئيس المجلس الوزير السابق وديع الخازن :"هل يجوز السماح بإنتهاك حرمة دينية للصلاة في حرم مطار بيروت الدولي للإفتراش والإستراحة دون أي إعتبار لقدسية المكان المخصّص لتأدية الصلاة لدى المسيحيين، وما يمكن أن يثير من إستفزازات لمشاعر المؤمنين المسافرين والغادين إلى ​لبنان​؟"، مثنيا "على بيان ​المركز الكاثوليكي للإعلام​ وندين بشدة هذه الإنتهاكات المخجلة، ونطلب من السلطات الأمنية أن تضع حدّاً لهذه التجاوزات حفاظاً على خصوصية وحرمة دور العبادة في المطار مسيحية كانت أم مسلمة".

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