أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي بأن "​حادث تصادم​ وقع على اوتوستراد ​جل الديب​ و​حركة المرور​ كثيفة".

كانت هذه تفاصيل خبر التحكم المروري: حادث تصادم على اوتوستراد جل الديب وحركة المرور كثيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.