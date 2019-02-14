النشرة: اصابة سورية برضوض نتيجة رميها لنفسها من الطابق الـ3 في النبطية

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بأن "السورية م.ه. من مواليد عام 2003 أصيبت برضوض في أنحاء جسمها نتيجة اقدامها على رمي نفسها من الطابق الثالث في المبنى الذي تقطن فيه في منطقة النبطية".

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