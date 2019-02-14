رويترز: قوات أمن سودانية بملابس مدنية تعتقل محتجين وسط الخرطوم

أكد شهود عيان لوكالة "رويترز" أن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين بالقرب من القصر الرئاسي في الخرطوم قبل أن يعتقل أفراد من الشرطة يرتدون ثيابا مدنية ومسلحين بأنابيب بلاستيكية نحو 30 شخصا.
وأوضحت "رويترز" أن الشرطة لاحقت بعد ذلك النشطاء في الشوارع الجانبية بينما خرجت احتجاجات أصغر وسط الخرطوم.
وذكرت الوكالة أن المتظاهرين طالبوا بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير، فيما نقل المعتقلون، وأغلبهم شبان وشابات، بعيدا على متن شاحنات صغيرة.
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