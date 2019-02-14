رويترز: قوات أمن سودانية بملابس مدنية تعتقل محتجين وسط الخرطوم

أكد شهود عيان لوكالة "​رويترز​" أن ​قوات الأمن السودانية​ أطلقت ​الغاز​ المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين بالقرب من القصر الرئاسي في ​الخرطوم​ قبل أن يعتقل أفراد من ​الشرطة​ يرتدون ثيابا مدنية ومسلحين بأنابيب بلاستيكية نحو 30 شخصا.

وأوضحت "رويترز" أن الشرطة لاحقت بعد ذلك النشطاء في الشوارع الجانبية بينما خرجت ​احتجاجات​ أصغر وسط الخرطوم.

وذكرت الوكالة أن المتظاهرين طالبوا بتنحي الرئيس السوداني ​عمر البشير​، فيما نقل المعتقلون، وأغلبهم شبان وشابات، بعيدا على متن ​شاحنات​ صغيرة.