لو دريان: سفير فرنسا في إيطاليا سيعود في القريب العاجل إلى روما

أعلن وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان، أنّ "سفير فرنسا في إيطاليا كريستيان ماسي الّذي استُدعي للتشاور إلى باريس، سيعود في القريب العاجل إلى روما".
وأوضح في تصريح صحافي، بعد أسبوع على استدعاء السفير احتجاجًا على مجموعة تصريحات لمسؤولين إيطاليين اعتبرت "مسيئة"، أنّ "زيارة نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويدجي دي مايو إلى فرنسا في 5 شباط للقاء عناصر من "السترات الصفر"، تجاوزت الحد".
ودعا لو دريان روما إلى "الإسراع في اتخاذ قرار في الملف الدقيق لخط السكك الحديد السريع بين ليون وتورينو".
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