رئيس مجلس الشعب السوري: دمشق تشهد الآن مسيرة التعافي وإعادة البناء

أكد رئيس ​مجلس الشعب السوري​ ​حموده صباغ​ خلال لقائه كلاً من السفير ​الهند​ي بدمشق مان موهان بانوت والسفير الأرميني تيكران كيفوركيان أن "​سوريا​ تقدر المواقف الداعمة والمستمرة من قبل دولتي الهند و​أرمينيا​ للشعب السوري في حربه ضد ​الإرهاب​"، معربا عن "تقديره للجهود المبذولة من قبل السفير بانوت خلال فترة عمله في سورية لتعزيز علاقات الصداقة بين البلدين بما فيه مصلحة الشعبين".

وأشار صباغ إلى أن "سوريا تشهد الآن مسيرة التعافي وإعادة ​البناء​ وتأمل بتطوير علاقاتها مع الدول التي وقفت إلى جانبها"، مؤكداً أن "الشعب السوري يقدر وفاء الشعب الأرميني لسورية كونه جزءاً من نسيجها".