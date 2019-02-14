فقدان 43 شخصا على الأقل في حادث غرق على نهر النيجر

أعلن رئيس بلدية قرية سامبيرا النيجرية، عمر حسن، أنّ "43 شخصًا على الأقل، معظمهم من مواطني بينين، يُعتبرون في عداد المفقودين، وأنّ أكثر من 60 آخرين أمكن إنقاذهم من الماء، بعد غرق قارب ينقل حمولة من الحبوب في نهر النيجر، على الحدود بين البلدين".
وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "القارب الّذي كان ينقل حوالى مئة بينيني ونيجري، قد غرق بسبب زيادة الحمولة وإثر هبوب رياح".
وكان القارب قد غادر قرية غورو-بيري البينينية متوجّهًا إلى سوق اونا في النيجر.
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