وزير خارجية فنزويلا: أطالب الإعلام بألا يكون شريكا بإراقة دماء الشعب الفنزويلي

طالب وزير خارجية ​فنزويلا​ خورخي أرياسا الإعلام "بألا يكون شريكا بإراقة دماء الشعب الفنزويلي وألا ينساق وراء الاستعراض الأميركي". وأعلن أرياسا عن تشكيل تجمع دولي جديد للدفاع عن ميثاق ​الأمم المتحدة​. وكان أرياسا قد التقى، في وقت سابق، الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، وسط تفاقم الأزمة بين زعيم المعارضة ​خوان غوايدو​ الّذي أعلن نفسه رئيسًا بالوكالة، والرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​.

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