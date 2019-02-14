سيناتور أميركي يوجه رسالة لبومبيو للمطالبة بكشف تفاصيل اغتيال خاشقجي

وجه السيناتور الديمقراطي بوب منينديز رسالة لوزير الخارجية الأميركي مايم بومبيو يطالبه فيها بكشف ​تفاصيل​ اغتيال الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​.

وطالب منينديز بومبيو بتوفير كل الوثائق المتعلقة بجهود إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لتحديد المسؤول عن اغتيال خاشقجي، مشيراً إلى أن "التوضيحات التي قدمتها إدارة ترامب تزيد من المخاوف بأنها تخفي أمورا متعلقة باغتيال خاشقجي".

ودعا منينديز إدارة ترامب للالتزام بشكل فوري بتطبيق قانون "ماغنيتسكي" بشأن المساءلة العالمية في قضية خاشقجي، معتبراً أن "إدارة ترامب تتلكأ بشكل مريب بمحاسبة مسؤولين سعوديين وأعضاء بالعائلة الحاكمة في قضية خاشقجي".