مسؤول عسكري ايراني: لضرورة وقف اعتداءات الكيان الصهيوني على سوريا

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ال​إيران​ية ​اللواء​ محمد باقري، "ضرورة وقف اعتداءات الكيان الصهيوني على ​سوريا​"، مشيراً إلى أن "​ايران​ و​روسيا​ و​تركيا​ بصفتها الدول الضامنة دعت ​القوات​ المتواجدة بدون تنسيق مع ​الحكومة​ الشرعية في نقاط من سوريا وتحتل مناطق فيها الى الخروج سريعاً".

واعتبر اللواء باقري أن "توسيع مناطق خفض التوتر ومساعدة النازحين على العودة إلى مدنهم وقراهم وتوفير ​الأمن​ للمناطق المحررة وتطهير المناطق من ​الألغام​، من أولويات التعاون الثلاثي بين إيران وروسيا وتركيا والتي ينبغي أن توضع في جدول الأعمال".

وشدد على أن "الغارات الجوية التي يشنها الكيان الصهيوني تعد انتهاكاً للسيادة السورية وتخل بوتيرة عمليات ​مكافحة الإرهاب​ وعودة الأمن والاستقرار إلى سوريا"، مؤكداً "إدانة هذه الاعتداءات بقوة وضرورة وقف استمرارها".