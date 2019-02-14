أكد المبعوث الأميركي إلى ​إيران​ براين هوك أنه "يجب العمل على إيقاف ​النظام الإيراني​ ودفعه إلى تغيير سلوكه"، مشيراً إلى "أننا نسعى لمنع إيران من الحصول على مليارات الدولارات التي تستخدمها لزعزعة الاستقرار".وخلال حديث لقناة "​سكاي نيوز​ عربية"، لفت هوك إلى "أننا نختلف مع ​الإتحاد الأوروبي​ حول الإتفاق ​النووي الإيراني​ لأن هذا الإتفاق يمنح إيران أموالاً لتحقيق أهدافها وقد قمنا بفرض عقوبات لناحية ​النفط​ والأموال"، مشدداً على "أننا قمنا بفرض عقوبات على المصارف الإيرانية التي تساهم في دعم الإرهاب وتمويله".

كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأميركي لإيران: يجب العمل على تغيير سلوك النظام الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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